نيويورك تسجل انخفاضا لافتا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، اليوم الاثنين، بتسجيل 106 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الولاية، في انخفاض لافت للمعدل مقارنة مع إحصائية أمس الأحد حيث بلغ هذا العدد 139.

وذكر كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولاية ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 106 حالات مقابل 139 في إحصائية أمس الأحد، موضحا أن بينها 83 في المستشفيات و23 في دور المسنين.

وذكر حاكم الولاية أن العدد العام لضحايا الفيروس في نيويورك بلغ حتى الآن 22725 شخصا.

واعتبر كوومو أن منطقة غرب نيويورك باتت كذلك مستعدة لبدء إعادة الانفتاح اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتصبح بالتالي المنطقة السادسة التي اتخذت إجراءات لتخفيف القيود في الولاية.

المصدر: وكالات