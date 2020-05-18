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إسبانيا.. الوفيات اليومية بكورونا تنخفض إلى أدنى مستوى خلال شهرين

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إسبانيا.. الوفيات اليومية بكورونا تنخفض إلى أدنى مستوى خلال شهرين
Reuters
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أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين، تسجيلها 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم أمس، ما يمثل أدنى مستوى للوفيات اليومية الناجمة عن العدوى خلال الشهرين الماضيين.

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وحسب وزارة الصحة الإسبانية، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس في البلاد حتى اليوم إلى 27709 حالات، فيما بلغت حصيلة الإصابات 231606 حالات، بعد ما كانت عند 231350 حالة أمس الأحد.

ويبقى معدل الوفيات اليومية بالفيروس دون مستوى الـ100 لليوم الثاني على التوالي، علما أن الصحة الإسبانية أعلنت أمس عن 87 وفاة جديدة، مقابل 102 وفاة أول أمس.

وقد سجلت البلاد في الأول من أبريل الماضي، أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد، حينما توفي 950 مصابا بكورونا.

واعتبارا من اليوم الاثنين، ترفع السلطات الإسبانية عددا من القيود المفروضة على خلفية تفشي العدوى، في بعض مناطق البلاد، لكنها ستبقى سارية في أكبر المدن من بينها مدريد وبرشلونة، وكذلك في منطقتي قشتالة وليون.

وكان مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية في إسبانيا، فرناندو سيمون، الذي تعافى هو نفسه بعد إصابته بالفيروس، قال إن بلاده تمكنت تقريبا من احتواء الجائحة.

المصدر: رويترز + وكالات

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