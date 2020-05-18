رئيس كوريا الجنوبية يحذر من خطورة موجة ثانية من كورونا في حال عدم إيجاد لقاح

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، إن بلاده لم تحقق "نصرا ساحقا" على وباء كوفيد-19، محذرا من موجة ثانية للفيروس قد تضرب البلاد مرة أخرى.

وأضاف مون، في كلمة متلفزة خلال اجتماع لأعضاء منظمة الصحة العالمية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي للجائحة، اليوم الاثنين: "لم نصل بعد لانتصار ساحق ضد وباء (كوفيد-19)، وهناك مواطن للعدوى، وإذا لم نصل إلى حل أو دواء أو لقاح فموجة أخرى ستعصف بنا مجددا"​​​.

إقرأ المزيد

وأضاف: "في هذا العام، نخطط لتوفير 100 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية لدعم الدول التي تعاني من (كوفيد-19)".

وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية بعد انخفاض كبير في تسجيل الحالات الجديدة، عقب تفشي محدود في أحد الملاهي في العاصمة سيئول تزايد لاحقا بسرعة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 11065، كما بلغ إجمالي الوفيات 263 حالة وفاة.

المصدر: وكالات