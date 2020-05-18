الـ"FBI" يعثر على دليل يربط القاعدة بهجوم نفذه سعودي على قاعدة عسكرية بفلوريدا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفدرالي عثر على دليل يربط تنظيم "القاعدة" بحادث إطلاق متدرب سعودي النار في قاعدة عسكرية بفلوريدا في عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على سير التحقيقات قولهما إن محققي المكتب الفدرالي عثروا على الدليل في هاتف "آيفون" استخده منفذ الهجوم محمد سعيد الشمراني للتواصل عبره مع عنصر من تنظيم "القاعدة" شجعه على تنفيذ إطلاق النار.

وتمكن مكتب التحقيقات الفدرالي من الحصول على الدليل بعد تجاوز ميزات الخصوصية على هاتف الشمراني، "دون مساعدة" شركة "آبل" المصنّعة.

وكان تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه 4 أشخاص مع المهاجم، في قاعدة بينساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا ديسمبر الماضي.

وأعلن البنتاغون إثرها أنه سيفرض قواعد جديدة على المتدربين العسكريين الأجانب في الولايات المتحدة وسيمنعهم من حيازة الأسلحة النارية، وذلك إثر هجوم بينساكولا الذي نفذه الطالب السعودي.

المصدر: "نيويورك تايمز" + وكالات