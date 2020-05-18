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طهران تفرج عن 16 ألف سجين بشكل نهائي بعد أن كان مؤقتا

أخبار العالم

طهران تفرج عن 16 ألف سجين بشكل نهائي بعد أن كان مؤقتا
AFP
سجن في إيران (أرشيف)
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قال رئيس هيئة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، إنه سيتم الإفراج نهائيا عن 16 ألف سجين، من السجناء الذين حصلوا على إفراج مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف جهانغير، اليوم الاثنين، أن 16 ألف سجين لن يعودوا إلى السجون بعد انتهاء فترة الإفراج المؤقت والتي لا تزال سارية حتى اليوم.

ولم يكشف جهانغير عن طبيعة السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم نهائيا، سواء كانوا محكومين بقضايا جنائية أو أمنية أو سياسية.

وكانت السلطات القضائية في إيران أفرجت مؤقتا، في مارس الماضي، عن نحو مائة ألف سجين مع تفشي فيروس كورونا، وشمل الإفراج خمسين بالمائة من السجناء السياسيين، بمن فيهم حاملي جنسيات أمريكية وبريطانية.

المصدر: RT

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