معهد إسرائيلي ينهي تجربة ناجحة على القوارض للقاح ضد فيروس كورونا

أنهى المعهد البيولوجي الإسرائيلي "بنس تسيونا" تجربة ناجحة على القوارض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما يشكل خطوة مركزية قبل الشروع في إجراء تجارب على البشر.

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ومن المتوقع أن يتمكن المعهد من استكمال تطوير اللقاح في غضون سنة أو أقل، إذا ما نجحت جميع التجارب.

وكان المعهد تقدم في وقت سابق بطلب لتسجيل براءة اختراع لـ8 أجسام مضادة لفيروس كورونا، وذلك في إطار البحوث في مجال تطوير دواء فعال لمرض "كوفيد-19".

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من اليوم عدم تسجيلها أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة منذ انتشار الوباء في البلاد.

وأوضحت أن حصيلة الوفيات بقيت عند حاجز الـ272، بينما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 16621 شخصا، وتعافى 13014 شخصا.

المصدر: "مكان"