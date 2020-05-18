مقتل 7 أشخاص جراء تفجير سيارة ملغومة قرب قاعدة للمخابرات الأفغانية

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون جراء تفجير سيارة ملغومة اليوم الاثنين، قرب منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في ولاية غزنة بوسط البلاد.

وقال مسؤول في الشرطة: "في حوالي الساعة 4:30 فجرا تم استهداف قاعدة تابعة لقوات الأمن الوطني في غزنة بسيارة ملغومة"، مضيفا أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في موقع الانفجار ونُقل 40 مصابا إلى مستشفى عسكري.

والانفجار هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف في أنحاء البلاد رغم اتفاق سلام وقعته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير الماضي.

8 Afghans killed and dozen more wounded in #Ghazni suicide attack. pic.twitter.com/xcAJCVFDDH — Syed Mohammad Erfan Khatami (@SyedKhatami) May 18, 2020

A car laden with explosives in #Ghazni province of #Afghanistan hit NDS compound this morning.

Killed atleast 12 Soldiers and two Top Officers.



Taliban and going too fast these days pic.twitter.com/hqBerbkImQ — Ali Haider (@Turan_Euy) May 18, 2020

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم في ولاية غزنة التي شهدت الكثير من هجمات طالبان على القوات الأفغانية والأجنبية في السنوات الأخيرة.

وقتل خمسة مدنيين الأسبوع الماضي وأصيب 40 ، بينهم ستة جنود، في هجوم لطالبان بشاحنة ملغومة استهدف مكتبا للجيش في ولاية باكتيا المجاورة.

المصدر: وكالات