الشرطة الإيرانية تفكك أكبر عصابة لتهريب إيرانيات إلى الخارج لأغراض جنسية.. فيديو

نقل مراسلنا في طهران عن الشرطة الإيرانية إعلانها عن تفكيك "أكبر عصابة لتهريب الفتيات الإيرانيات إلى الخارج لاستغلالهن لأغراض جنسية" وذلك بعد ثلاث سنوات من ملاحقتها أمنيا.

وقالت الشرطة الإيرانية، إنها ألقت القبض على كبير العصابة الملقب بـ"إليكس" في ماليزيا ونقتله إلى طهران، وذلك بالتعاون مع الشرطة الدولية الإنتربول، إضافة إلى القبض على جميع أعضاء العصابة في إيران وماليزيا.

ووصف بيان الشرطة الإيرانية العصابة بـ"المجرمة" وقال، إنها كانت تبيع الفتيات الإيرانيات لأشخاص في الخارج لاستغلالهن جنسيا.

وبثت وسائل إعلام رسمية مقطع فيديو قالت، إنه يوثق لاعتقال أفراد العصابة.

المصدر: RT