وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: سنبدأ بتنفيذ خطة "سلام ترامب"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي اشكنازي، خلال مراسم تسلمه المنصب، أن إسرائيل ستبدا بتنفيذ خطة "سلام ترامب".

واعتبر اشكنازي أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول السلام تشكل فرصة تأريخية لترسيم حدود إسرائيل.

وفيما يخص موقف الأردن من الخطوات الإسرائيلية القادمة قال اشكنازي: "سنقوم بالدفع نحو تطبيق الخطة الأمريكية من خلال التنسيق مع الإدارة الأمريكية، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيات التسوية".

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي في الحكومة الجديدة عن شكره للإدارة الأمريكية على "موقفها الثابت" من الملف النووي الإيراني ومنع إيران من التموضع عسكريا في دول الجوار، مضيفا أن "مواجهة التهديد الإيراني يشكل مهمة أساسية للحكومة الجديدة".

المصدر: RT