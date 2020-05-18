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مجلس الشورى الإيراني يصدق على قرار إنشاء سفارة افتراضية في القدس

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مجلس الشورى الإيراني يصدق على قرار إنشاء سفارة افتراضية في القدس
Reuters Ammar Awad
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صدق مجلس الشورى الإيراني على قرار يلزم وزارة الخارجية وخلال 6 أشهر أن تعمل على توفیر التمهيدات اللازمة لإنشاء قنصلية أو سفارة افتراضية لإيران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين.

وصدق مجلس الشورى بالاجماع في جلسته صباح اليوم الاثنين، على هذا القرار المتضمن 14 مادة، وذلك في إطار مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، التي اعتبرتها إيران عدائية وتشكل تهديدا للأمن والسلام.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، يؤكد القرار على أن الجمهورية الإسلامية مكلفة بحظر كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والائتمانية الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية.

ويؤكد القرار على أن أي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح إسرائيل يعتبر "الفساد في الأرض والمحاربة"، ويعاقب القانون علیه وینزل أشد العقوبات بمرتكبيه.

المصدر: إرنا

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