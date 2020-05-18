روحاني وصالح يبحثان التعاون الثنائي وأهمية الحفاظ على سيادة العراق

بحث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، في مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي برهم صالح، التعاون الثنائي وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الاثنين، إن روحاني أكد خلال الاتصال على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي للعراق وللمنطقة كلها.

كما أكد أن إيران "ستكون كما في السابق إلى جانب العراق، حكومة وشعبا، وستدعم الحفاظ على سيادة العراق وعدم تدخل القوى الأجنبية في تقرير مصيره".

وبحث الرئيس الإيراني مع نظيره العراقي إمكانية إعادة التبادل التجاري مع العراق كما في السابق، مع اتباع البروتوكولات الصحية عند كافة المنافذ الحدودية المشتركة.

وأشار روحاني إلى أن دول المنطقة تواجه مشكلات عديدة، من بينها انخفاض أسعار النفط وتفشي كورونا ومشكلات أمنية والتدخلات الأمريكية.

بدوره أوضح الرئيس العراقي برهم صالح أن أمن واستقرار العراق يتطلب تعاون جميع الدول الجارة والصديقة، وبخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن سيادة العراق ضرورة لا يمكن إنكارها ويجب الاعتراف بها ولا ينبغي للدول الأجنبية أن تتدخل في تقرير مصير العراق.

وقال الرئيس العراقي إن الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحمل أزمة جديدة، داعيا إلى إنهاء تدخل القوى الخارجية في المنطقة بسرعة.

المصدر: RT