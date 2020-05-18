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شاهد كيف أهان ممرضون وممرضات رئيسة وزراء بلجيكا بطريقة حضارية

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شاهد كيف أهان ممرضون وممرضات رئيسة وزراء بلجيكا بطريقة حضارية
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أهان ممرضون وممرضات وعاملون في مستشفى سان بيير في بروكسل، رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، وعبروا عن غضبهم باستقبال باهت، أداروا فيه ظهورهم لها أثناء مرور سيارتها بينهم.

ومثل عشرات الزملاء، قام نيكولاس هويوكس، ممرض الطوارئ في مستشفى سانت بيير في بروكسل، بإدارة ظهره لرئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس، خلال زيارتها غير الرسمية إلى هذا المستشفى الذي يقع على خط المواجهة الأول في مكافحة الفيروس التاجي، قائلا: "نأمل في إعادة إطلاق النقاش وإعادة تحفيز جميع الطاقم الطبي".

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وأراد مقدمو الرعاية الصحية بسلوكهم هذا التعبير عن غضبهم، أول امس السبت، بسبب سنوات من الافتقار إلى الوسائل اللازمة وعدم الاعتراف بأهمية عملهم، وهذا ما يتجلى في ضآلة رواتبهم. 

يذكر أن مرسومين ملكيين تم نشرهما في أوائل مايو أديا إلى تفاقم غضب العاملين في الرعاية الصحية البلجيكيين. يجيز واحد منهما  تشغيل ممرضين غير مؤهلين، ما اعتبر صفعة حقيقية لمقدمي الرعاية الصحية.

ويعلق نيكولاس هويوكس على هذا المرسوم بغضب، قائلا: "يبدو أن كل شخص يمكنه القيام بعمل التمريض مع القليل من التدريب!".

المصدر: تويتر

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