مقتل قائدة طائرة عروض جوية في كندا

لقيت طيارة كندية مصرعها وأصيب آخر إثر تحطم طائرة خلال استعراض جوي استهدف رفع معنويات السكان خلال جائحة كورونا، وفق ما ذكره الجيش الكندي.

وكتبت القوات الجوية الكندية الملكية عبر حسابها في "تويتر" مساء الأحد: "بحزن شديد نعلن وفاة أحد أفراد فريق، سي إف سنو بيردز، وإصابة آخر بجروح خطرة، إلا أن حالته مستقرة".

وفي وقت سابق من بعد ظهر الأحد، أفادت القوات الجوية الملكية الكندية بأن طائرة تابعة لها تحطمت قرب كاملوبس في مقاطعة بريتيش كولومبيا (غرب) على مسافة حوالى 450 كيلومترا شرق فانكوفر.

RIP Captain Jennifer Casey. Your service, contributions and dedication will not be forgotten. #CFSnowbirdspic.twitter.com/thYsgRWumy — Cause We're Canadian (@MadelnCanada) May 18, 2020

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وقد تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كاملوبس، إلى جانب طائرة أخرى، ووقعت أمام أحد المنازل.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة "كاملوبس ذيس ويك" الأسبوعية المحلية، حطام الطائرة وهو يحترق قرب أحد المنازل الذي اشتعلت فيه النيران جزئيا.

ونشر موقع صحيفة "لا بريس" في كيبيك مقطع فيديو التقطه أحد الشهود يظهر الطائرتين عند إقلاعهما.

وقد أقلع أحد الطيارين بسرعة قبل القيام باستدارة والتعرض لانفجار أدى إلى تحطم طائرته، إلا أن فردا من الطاقم نجح بالخروج من الطائرة بواسطة تقنية القذف والهبوط على سطح أحد المنازل بمظلته، وفقا للصور.

وكان من المقرر أن تحلّق الطائرتان فوق بريتيش كولومبيا الأحد كجزء من جولة "أوبيريشن إنسبيريشن" التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر تكريما لجهود الكنديين في مواجهة وباء كوفيد 19.

Reuters

المصدر: أ ف ب