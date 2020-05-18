تايلاند.. 3 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات أخرى

أبلغت تايلاند اليوم الاثنين عن 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3031 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 56.

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وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، في إفادة صحفية، إن الحالات الجديدة تعود لرجل وامرأة في إقليم نونتابوري، بالقرب من العاصمة بانكوك، ولامرأة في بوكيت بجنوب البلاد.

وتعافى قرابة 2857 مريضا في تايلاند حتى الآن من هذا الوباء.

المصدر: رويترز