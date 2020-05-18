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الصحة البرازيلية: حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت 240 ألفا

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الصحة البرازيلية: حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت 240 ألفا
Pilar Olivares
انتشار فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 240 ألفا، فيما تخطت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 16 ألف حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أن إحصاءاتها الأخيرة تدل على تسجيل 241080 حالة إصابة بفيروس كورونا عبر البرازيل، بينما تم تسجيل 485 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد 16118 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن تراجع كبير في عدد حالات الوفاة بكورونا في البرازيل، مقارنة مع إحصاءات يوم السبت 16 مايو، الذي أعلن فيه عن وفاة 816 حالة خلال الفترة الزمنية المماثلة.

وذكرت الوزارة أيضا أن عدد المتعافين في البلاد بلغ 94122 حالة.

المصدر: نوفوستي

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