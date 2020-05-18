جنوب إفريقيا.. 3 وفيات و1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أحصت دولة جنوب إفريقيا يوم الأحد، 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل يومي منذ تسجيل أول حالة في البلاد في شهر مارس، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 15515.

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كما سجلت جنوب إفريقيا 3 وفيات إضافيّة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيّات إلى 263.

جدير بالذكر أن مقاطعة كيب الغربية السياحية تُسجل زهاء ستين في المئة من الحالات.

إلى ذلك، أعلنت جنوب إفريقيا أنها ستبدأ بتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من آخر شهر مايو الجاري.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إن حكومته ستبدأ محادثات بشأن تخفيض "مستوى التأهب 4" في معظم البلاد إلى "مستوى التأهب 3"، وذلك في نهاية شهر مايو الحالي.

وأضاف رامافوسا في خطاب، أن أجزاء من البلاد ذات أعلى معدلات الإصابة ستبقى في حالة "تأهب 4"، وأنه سيتم الإعلان عن التغييرات على هذا المستوى من القيود في الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات