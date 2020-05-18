 
مباشر

جامعة هوبكنز: عدد المصابين بكورونا في العالم تجاوز 4.7 مليون

أخبار العالم

جامعة هوبكنز: عدد المصابين بكورونا في العالم تجاوز 4.7 مليون
Reuters Ricardo Moraes
إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في مدينة ريو دي جانيرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwdy

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تجاوز 4.7 مليون شخص.

وقالت الجامعة، التي تتابع تطور جائحة كورونا إن حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم بالفيروس بلغت 4702603.

وأضافت أن عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، تجاوز 1.7 مليون حالة، فيما توفي بسبب المرض 314476 شخصا في مختلف دول العالم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا