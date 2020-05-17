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نيجيريا تحتجز طائرة بريطانية لخرقها قيود كورونا

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نيجيريا تحتجز طائرة بريطانية لخرقها قيود كورونا
Reuters
عنصر من قوات الشرطة في نيجيريا
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قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، يوم الأحد، إن بلاده احتجزت طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال سيريكا في تغريدة "إنه تم حجز طائرة بعد خرق القواعد"، مضيفا أن شركة بريطانية "حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم وهم يقومون برحلات تجارية".

وجرى حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع، وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو على الأقل.

ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية لأغراض إنسانية.

المصدر: رويترز

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