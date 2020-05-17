نيجيريا تحتجز طائرة بريطانية لخرقها قيود كورونا

قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، يوم الأحد، إن بلاده احتجزت طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال سيريكا في تغريدة "إنه تم حجز طائرة بعد خرق القواعد"، مضيفا أن شركة بريطانية "حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم وهم يقومون برحلات تجارية".

COVID-19. Flair Aviation, a UK company, was given approval for humanitarian operations but regrettably we caught them conducting commercial flights. This is callous! The craft is impounded, crew being interrogated. There shall be maximum penalty. Wrong time to try our resolve!🇳🇬 — Hadi Sirika (@hadisirika) May 17, 2020

وجرى حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع، وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو على الأقل.

ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية لأغراض إنسانية.

المصدر: رويترز