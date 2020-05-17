لحظة تحطم طائرة لسلاح الجو الكندي (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام كندية يوم الأحد، بتحطم طائرة لفريق الاستعراضات بسلاح الجو الكندي.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية إن طائرة من "فريق سنوبيردز" الاستعراضي التابع لسلاح الجو الكندي تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها اليوم الأحد من مطار في كاملوبس بمنطقة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي، وأضافت أن الطيار قفز منها.

وأكدت القوات الجوية الكندية على "تويتر" تحطم طائرة من "فريق سنوبيردز" الاستعراضي التابع لها قرب كاملوبس ولكنها لم تذكر تفاصيل، علما أن الطائرات كانت تقوم بجولة فوق البلاد لرفع المعنويات خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال أدريان ديكس وزير الصحة، في المقاطعة الكندية "كولومبيا البريطانية" على "تويتر" إن "شخصا نقل إلى المستشفى".

ووقع الحادث على بعد نحو 320 كيلومترا من مدينة فانكوفر الساحلية التي تقع في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا.

ووثق مقطع مصور بثه أحد الشهود إقلاع طائرتين قبل أن تحيد إحداهما عن مسارها وتتحطم على الأرض منفجرة.

وأظهرت صورة نشرتها محطة كاملوبس التلفزيونية "سي إف جيه سي" منزلا واحدا على الأقل اشتعلت فيه النيران في منطقة بمدينة كاملوبس التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 ألف نسمة.

Snowbird crashes in Kamloops. pic.twitter.com/l5qQHOf7tR — Steve Delaney (@TheKamloopian) May 17, 2020

Canadian #Snowbird being rescued after landing on roof of house after ejection #Kamloops. pic.twitter.com/NeyvSMLKbU — Jamie Rye (@tayho1977) May 17, 2020

المصدر: رويترز