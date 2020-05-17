15 إصابة ووفاة واحدة بكورونا في اليونان خلال يوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية ديميتريس هاتزيجيورجيو، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وكذلك حالة وفاة واحدة.

وقال هاتزيجيورجيو، وهو من المختصين المعروفين في مجال الوبائيات، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ حتى الآن 2834 حالة إصابة مؤكدة.

وذكر الخبير، في مؤتمر صحفي بوزارة الصحة اليونانية يوم الأحد، أنه تم وصل 22 مريضا يرقدون في وحدات العناية المركزة، بأجهزة تهوية الرئتين، وتم نقل 90 مريضا من العناية المركزة، بسبب تحسن حالتهم الصحية.

وخلال اليوم الماضي، توفي شخص واحد جراء فيروس كورونا، ليصبح مجموع الوفيات 163 شخصا بسبب المرض في اليونان.

المصدر: نوفوستي