ستولتنبرغ رحب بالتعاون بين غني وعبد الله في أفغانستان

رحب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، بقرار القادة السياسيين في أفغانستان، بتوحيد جهودهم لتشكيل الحكومة.

وقال ستولتنبرغ: "أرحب بالقرار الذي اتخذه القادة السياسيون في أفغانستان، لحل خلافاتهم وتوحيد قواهم لتشكيل حكومة شاملة".

في وقت سابق، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن خصمه السياسي الرئيسي عبد الله عبد الله، سيستلم ثاني أهم وظيفة في الدولة.

وأضاف غني، بعد التوقيع اليوم الأحد على اتفاقية حول تقاسم السلطة في البلاد:" عبد الله عبد الله كرئيس للمجلس الاعلى للمصالحة الوطنية، سيشغل المنصب الثاني من حيث الأهمية في الدولة، بشأن هذه القضايا".

وأشار غني، إلى أن دستور البلاد، "يحتفظ بالمنصب الثاني (حسب القيمة) في هيكل السلطة

الحكومية، للنائب الأول لرئيس الدولة ".

المصدر: نوفوستي