رئيس أفغانستان يعلن أن خصمه سيتولى ثاني أهم منصب في البلاد

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن خصمه السياسي الرئيسي عبد الله عبد الله، سيستلم ثاني أهم وظيفة في الدولة.

ونقلت قناة "أريانا نيوز"، عن غني قوله بعد التوقيع اليوم الأحد على اتفاقية حول تقاسم السلطة في البلاد:" عبدالله عبدالله كرئيس للمجلس الاعلى للمصالحة الوطنية، سيشغل المنصب الثاني من حيث الأهمية في الدولة، بشأن هذه القضايا ".

وأشار غني، إلى أن دستور البلاد، "يحتفظ بالمنصب الثاني (حسب القيمة) في هيكل السلطة

الحكومية، للنائب الأول لرئيس الدولة ".

وفي وقت سابق، وقع غني وعبد الله، اتفاقا حول التعاون وتوزيع السلطة في أفغانستان. وبحسب هذه الاتفاقية، سيرأس عبد الله المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سينال أنصار عبد الله، بعض المناصب الوزارية في الحكومة.

وفي أوائل شهر مايو، ذكرت الأنباء، أن الرئيس الأفغاني غني اتفق مع رئيس الوزراء السابق عبد الله، على تقاسم السلطة في البلاد، في إطار اتفاق سياسي، في سبيل حل الخلافات والتغلب على الأزمة الحالية في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.

المصدر: تاس