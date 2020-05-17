بيلوسي: إقالة ترامب للمفتش العام في الخارجية الأمريكية قد تكون غير قانونية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الأحد، إن إقالة الرئيس دونالد ترامب للمفتش العام في وزارة الخارجية ستيف لينيك، قد تكون غير قانونية إذا ثبت أنها إجراء انتقامي.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع محطة "سي بي إس" التلفزيونية: "لدى الرئيس الحق في إقالة أي موظف اتحادي، ولكن حقيقة الأمر أنه إذا ظهر أن الإجراء انتقامي بسبب شيء ما يجريه المفتش العام ويحقق فيه، فإن الإقالة قد تكون غير قانونية".

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من جهة أخرى، فتح مشرعان أمريكيان بارزان، يوم السبت، تحقيقا بحق رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بسبب إقالته المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيفن لينيك.

وأبلغ ترامب، مساء الجمعة، الكونغرس بقراره إقالة لينيك من منصب المفتش العام لوزارة الخارجية، في إجراء أثار موجة انتقادات من قبل المشرعين الديمقراطيين الذين يهيمنون على مجلس النواب.

ولينيك، موجود في ذلك المنصب منذ عام 2013 في عهد الرئيس باراك أوباما آنذاك، وهو أحدث المفتشين العامين الذين طردوا من مناصبهم في الأشهر الأخيرة، حيث كان له دور في إجراءات تحقيقات مساءلة مجلس النواب ضد الرئيس دونالد ترامب، وقام بنقل مجموعة من الوثائق إلى المشرعين التي تم تقديمها إلى وزارة الخارجية من قبل رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس.

المصدر: رويترز