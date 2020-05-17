وزير الصحة الأمريكي: لا زيادة في حالات كورونا في مناطق استأنفت أنشطتها الاقتصادية

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، يوم الأحد، إن السلطات لم ترصد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في مناطق استأنفت بعض خدماتها، لكنها ترى زيادة في بعض المناطق التي ظلت مغلقة.

وقال أزار لشبكة "سي.إن.إن": "نرى أنه في الأماكن التي عادت للعمل عدم وجود زيادة في عدد الحالات.. (لكن) ما زلنا نرى زيادات في بعض المناطق التي ظلت مغلقة".

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وأكدت البيانات الإحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 1.2 ألف وفاة وقرابة 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس السبت.

وأفادت الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، بأن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس السبت بـ1224 وفاة و24996 إصابة جديدة.

وتمثل هذه الإحصاءات انخفاضا في معدل الوفيات الجديدة واستقرارا في معدل الإصابات، مقارنة مع أرقام اليوم السابق (1632 وفاة و25050 إصابة).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة خلال 114 يوما مرت منذ رصد أول حالة للفيروس في أراضيها 1467884 إصابة بالوباء، و88754 وفاة من إجمالي عدد المرضى بالفيروس، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

المصدر: رويترز