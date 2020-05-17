انتخاب نائب عن "الليكود" رئيسا جديدا للكنيست الإسرائيلي

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد على تعيين ياريف ليفين، النائب عن حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيسا جديدا له.

وصوت لصالح اختيار ليفين رئيسا جديدا للكنيست، 71 من أصل 120 عضوا في الهيئة التشريعية.

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وتعهد ليفين، في كلمة ألقاها لدى تسلمه منصبه الجديد، بالحفاظ على "السلطة التشريعية القوية"، مشددا على أن "السلطة القضائية لا تحظى بالحصانة من الانتقادات، رغم ضرورة احترامها".

وكان النائب الليكودي الآخر، يولي إدلشتاين، قد قدم استقالته من رئاسة الكنيست في أواخر شهر مارس الماضي، احتجاجا على قرار محكمة العدل العليا عقد جلسة للمجلس التشريعي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل