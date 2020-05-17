إيران: مستعدون للمساعدة في التسوية بأفغانستان بعد توقيع اتفاق بين غني وعبد الله

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها للمساهمة في تسوية الأوضاع في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق لاقتسام السلطة بين الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ومنافسه السياسي، عبد الله عبد الله.

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ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بتوقيع الاتفاق مؤكدا "استعداد إيران للمساعدة في بناء حوار سياسي أفغاني أفغاني والتقريب بين الفرقاء في أفغانستان، من بينهم حركة طالبان".

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الإيرانية، التي أشارت إلى أن وزيرها، محمد جواد ظريف، أجرى في ضوء توقيع الاتفاق بين غني وعبد الله، محادثات منفصلة مع كلا الجانبين، ليؤكد لهما استعداد طهران "لدعم مواصلة المصالحة بين جميع القوى السياسية في أفغانستان".

وفي وقت سابق من الأحد، وقع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ومنافسه في انتخابات الرئاسة الماضية، عبد الله عبد الله، اتفاقا من شأنه إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر تسبب بعرقلة التقدم باتجاه السلام.

المصدر: تاس