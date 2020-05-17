الكنيست الإسرائيلي يصادق على الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة نتنياهو

حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، على الثقة من قبل الكنيست.

وصوت 73 عضوا في الكنيست، خلال اجتماع له اليوم الأحد، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ35 لإسرائيل، مقابل معارضة 46 نائبا.

وأدى أعضاء الحكومة إثر التصويت، اليمين الدستورية واحدا تلو الآخر، وكان نتنياهو الأول بينهم باعتباره رئيس وزراء الحكومة الجديدة ولمدة 18 شهرا، ليليه في النصف الثاني من الولاية غانتس الذي يتولى حاليا منصب وزير الدفاع.

يتبع..