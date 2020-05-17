وزير الصحة الأمريكي: لا ارتفاع بإصابات كورونا في الأماكن التي يعاد فتحها

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، إن السلطات لم تسجل ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بكورونا في الأماكن التي أعيد فتحها، ولكنها سجلت زيادة في بعض المناطق التي لا تزال مغلقة.

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وقال عازار: "الأماكن التي أعيد فتحها لا تشهد ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات الجديدة، لكننا ما زلنا نرى طفرات في بعض المجتمعات المحلية المغلقة".

وأكد عازار أن قرار إعادة الفتح يعود لتقييمات الحكومات المحلية.

وأضاف: "هذه قرارات محلية للغاية. يجب ألا يكون هناك معيار واحد يناسب الجميع لإعادة الفتح، ولكن يجب إنهاء الإغلاق العام لأن ذلك ليس صحيا لاقتصاد البلاد"، مؤكدا أن هناك عواقب صحية خطيرة لعدم إعادة الفتح.

المصدر: رويترز