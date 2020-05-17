تركيا تعلن تصفية عنصرين من "العمال الكردستاني" شمال العراق
Reuters FAISAL MAHMOOD
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني بغارات جوية شنها الطيران الحربي التركي على مواقع للحزب في شمال العراق.
وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، إنها "تمكنت بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن الإرهابيين في منطقة أفاشين باسيان، بشمال العراق"، مشددة على "استمرار الجيش التركي في عملياته ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بكل عزم وإصرار".
وتصنف أنقرة منظمة "بي كا كا"، أو حزب العمال الكردستاني، كمنظمة إرهابية، وتعمل على استهداف عناصرها داخل تركيا وخارجها.
المصدر: الأناضول