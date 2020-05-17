الفلسطيني السوري الأصل جاستين عماش يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية

تخلى عضو الكونغرس الأمريكي، الفلسطيني السوري الأصل، جاستن عماش، أمس السبت عن ترشحه للرئاسة الأمريكية عن حزب ثالث، مرجعا قراره إلى استحالة تنظيم حملات انتخابية في ظل وباء كوفيد-19.

وكتب عماش عبر "تويتر": "بعد التفكير مليا، توصلت إلى أن الظروف غير مواتية لأنجح كمرشح للرئاسة هذا العام، ولذا فلن أكون مرشحا".

After much reflection, I’ve concluded that circumstances don’t lend themselves to my success as a candidate for president this year, and therefore I will not be a candidate. — Justin Amash (@justinamash) May 16, 2020

وذكر التباعد الاجتماعي والاستقطاب السياسي وتداعيات الأزمة الاقتصادية على جمع التبرعات، كأبرز الأسباب التي دفعته للتخلي عن الترشح.

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وأضاف: "ما زلت أعتقد أنه بإمكان مرشح من خارج الحزبين التقليديين أن يقدم رؤية عن حكومة قائمة على الحرية والعدالة وتحقيق اختراق، إذا كانت البيئة مناسبة. لكن البيئة الحالية تفرض تحديات استثنائية".

وكان عماش، الجمهوري السابق الذي استقال من الحزب في الصيف الماضي احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترامب، قد أعلن استعداده للترشح قبل نحو ثلاثة أسابيع، في 28 أبريل، مقدما نفسه كبديل لترامب والمرشح الديمقراطي المفترض، جو بايدن.

المصدر: أ ف ب