الصين: نعارض بشدة القواعد الأمريكية ضد "هواوي"

قالت وزارة التجارة الصينية، الأحد، إنها تعارض بشدة القواعد الجديدة التي وضعتها الولايات المتحدة ضد شركة هواوي وإنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تحث الولايات المتحدة على وقف هذه الإجراءات الخاطئة فورا.

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وأثار تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، المخاوف من رد الصين، كما أنه أضر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية الصينية نقلا عن مصدر لم تسمه إن بكين مستعدة لوضع شركات أمريكية على "قائمة الكيانات التي لا يُعتمد عليها" ضمن إجراءات انتقامية ردا على القيود الأمريكية ضد هواوي.

تشمل تلك الإجراءات الصينية أيضا إجراء تحقيقات وفرض قيود على شركات أمريكية من بينها أبل، وسيسكو سيستمز، وكوالكوم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم إن "الولايات المتحدة استغلت سلطاتها الوطنية واستخدمت ما يسمى بمخاوف الأمن القومي كذريعة، وأساءت استخدام قيود التصدير لقمع شركات بعينها في دول أخرى".

وتتعرض شركة هواوي الصينية لضغوط كبيرة من واشنطن، التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة، مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: رويترز