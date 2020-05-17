واشنطن تخصص ميزانية لدعم برامج لـ"شرح" القيم والثقافة الأمريكية للصينيين

كشفت وثائق أن وزارة الخارجية الأمريكية تخطط لتخصيص ميزانية لدعم برامج وأنشطة في الصين موجهة لـ"شرح" سياستها الخارجية والقيم والثقافة الأمريكية.

وبحسب نص الوثيقة التي اطلعت عليها قناة "RT"، تعتزم الخارجية الأمريكية تخصيص ما يصل إلى 150 ألف دولار لتمويل كل مشروع ضمن هذه البرامج.

وجاء في الوثيقة: "تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن منافسة مفتوحة للمنظمات لتقديم مشاريعهم لإنجاز الأنشطة التي تهدف إلى شرح السياسة الخارجية والقيم والثقافة الأمريكية لشعب الصين".

وستكون الأولوية في إطار هذه المبادرة، كما هو مذكور في الوثيقة، للأنشطة التي تتعلق بتشجيع "التجارة الثنائية الحرة والنزيهة، وحماية الملكية الفكرية" ، فضلا عن "المساعدة في فهم مزايا منطقة المحيط الهادئ والهندي الحرة والمفتوحة".

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعمل المشاركون في هذا البرنامج على "تحفيز تبادل الآراء" حول الأمن الإقليمي في شرق آسيا، والتصدي لانتشار الأسلحة النووية.

المصدر: RT