روسيا تزود إيران بأطنان من الأقمشة لتصنيع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

أرسلت روسيا لإيران 3 شحنات من الأقمشة المخصصة لتصنيع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار حزمة من المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية لدى طهران، أندريه جانينكو، اليوم الأحد، إن "ثلاث شحنات من الأقمشة المخصصة لتصنيع الكمامات تم نقلها إلى إيران على متن 3 رحلات يوم 7 و14 و15 مايو، وكل رحلة نقلت حمولة قدرها 3.5 طن".

وقدمت روسيا إلى إيران في وقت سابق مساعدات إنسانية تمثلت في أنظمة اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي