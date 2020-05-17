تركيا تصدر "التنين يالتشين" إلى إحدى دول الشرق الأوسط

وقعت شركة "نورول- Nurol " التركية للصناعات الدفاعية، اتفاقا لتصدير أول دفعة من نسختها الجديدة من المدرعة الإسعافية "التنين يالتشين" إلى إحدى دول الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وبدأت الشركة بالتصنيع التسلسلي للمدرعة من أجل تصديرها، كما تجري الشركة العديد من اللقاءات مع عدة جهات لشراء المدرعة الإسعافية الحديثة.

ويمكن استخدام "التنين يالتشين"، في المداخلات الطبية الأولية بمناطق الاشتباكات، وذلك لما تتميز به من خاصيات الحماية والأداء المتميز.

كما توفر المدرعة رباعية الدفع، المساحة الكافية للأطقم الطبية داخلها من أجل التحرك والقيام بعملهم بشكل مريح، حيث جرى تصميم شكلها الداخلي ليكون واسعا كفاية من أجل ذلك.

وتحتوي على معدات وأجهزة تكنولوجية متطورة، تسمح لها بنقل المصابين بسرعة ودون مخاطر، وقد لاقت الكثير من الإعجاب في الأوساط الأمنية جراء قدراتها القتالية وقدرتها على إسعاف المصابين في مناطق الاشتباكات.

المصدر: الأناضول