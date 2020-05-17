استطلاع رأي: أطباء اليابان يشكون من نقص الكمامات وبدل مخاطر كورونا

أظهر استطلاع للرأي أن أطباء المستشفيات في اليابان الذين يتصدون لوباء كوفيد-19 يعانون من ظروف عمل صعبة إذ يضطر كثيرون منهم لإعادة استخدام الكمامات ويحصل قلة منهم على بدل مخاطر.

وشمل المسح حوالي 170 طبيبا، وأجري عبر الإنترنت من أواخر أبريل حتى السادس من مايو، وذكر ثلاثة أرباع هؤلاء الأطباء أنه جرى تكليفهم بمهام علاج مرضى الفيروس، في حين قال 80% منهم إنهم لا يحصلون على بدل مخاطر.

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ولفت بعض الأطباء اليابانيين وخبراء آخرون إلى تقاعس من جانب الحكومة المركزية وبعض الحكومات المحلية في تقديم المساعدة المالية الكافية ومعدات الحماية للمستشفيات والأطقم الطبية.

وأشار المسح الذي أجرته نقابة "زينكوكو إيشي"، إلى أن 70% من الأطباء يعتقدون أن الحكومة فشلت في معالجة الوضع بشكل مناسب.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد من يمكنه التعقيب على نتائج المسح.

وسجلت اليابات أكثر من 16 ألف إصابة و725 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.

المصدر: رويترز