كورونا يقتل أكثر من 311 ألف شخص ويصيب نحو 5 ملايين آخرين

تسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن في وفاة أكثر من 311 الف شخص في مختلف أنحاء العالم، وإصابة نحو خمسة ملايين شخص.

وبحسب آخر إحصاية لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، بلغ عدد الوفيات في مختلف بلدان العالم 311 ألفا و824 شخصا، فيما تم تسجيل حوالي 4.6 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات التي بلغت 88.7 ألف حالة، وكذلك من حيث عدد الإصابات حيث تم تسجيل نحو 1.5 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات تأتي بريطانيا التي حصد فيروس كورونا فيها حتى الآن أرواح 34500 شخص، فيما بلغ عدد الإصابات فيها 241 ألف إصابة.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن نحو 32 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 224 ألف مصاب، وفي المرتبة الرابعة نجد إسبانيا حيث سجلت 27563 حالة وفاة وأكثر من 230 ألف إصابة حتى الآن، ثم فرنسا حيث حصد فيروس كورونا أرواح 27532 شخصا وأصاب نحو 80 ألفا آخرين.

هذا ولا تزال أعداد الوفيات والإصابات في مختلف مناطق العالم في ارتفاع مستمر، وسط غياب لقاح ينهي هذه الجائحة، وتوقعات خبراء ومختصين بأن اللقاح لن يكون جاهزا قبل سنة ونصف السنة.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز