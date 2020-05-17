إطلاق صواريخ على مدينة ديفا بجنوب شرقي النيجر

تعرضت مدينة "ديفا"، كبرى مدن جنوب شرقي النيجر على الحدود مع نيجيريا، إلى قصف بالصواريخ، أمس السبت، وذلك بعد أسابيع من استهدافها من قبل "جهاديين".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان من السكان المحليين، أن عناصر من جماعة "بوكو حرام"، استهدفوا الفرقة العسكرية الواقعة عند مدخل المدينة وجسر دوتشي، لكن من دون أن يتسبّب ذلك في وقوع إصابات.

وقال شهود عيان، إن جماعة "بوكو حرام" أطقلت صاروخين من نيجيريا المجاورة، سقط الأول قرب موقع الفرقة العسكرية من دون أن يتسبب في إصابات، وسقط الصاروخ الآخر عند جسر "دوتشي" غير البعيد عن المركز الحدودي العسكري النيجري.

وبحسب شهود عيان رد العسكريون بإطلاق أربع قذائف مدفعية على الأقل.

وقالت المصادر ذاتها إن "طائرة استطلاع حلقت فوق المدينة، وقوات الدفاع والأمن اتخذت مواقع لتطويق المدينة بوحدات كبيرة".

وكانت معارك عنيفة وقعت في الثالث من مايو بين الجيش النيجري و"جهاديين" من الجماعة الإسلامية لغرب إفريقيا المنشقة عن جماعة "بوكو حرام".

المصدر: أ ف ب