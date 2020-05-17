كوريا الجنوبية.. تسجيل أكثر من 10 حالات بكورونا كمعدل ارتفاع منذ 7 مايو

سجلت كوريا الجنوبية 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الأحد.

وكانت 6 حالات من بين الـ 13 حالة الجديدة، لانتقال العدوى داخليا و7 حالات وافدة من الخارج.



وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم أن البلاد أبلغت عن 13 حالة إصابة جديدة حتى منتصف ليل يوم السبت مقارنة مع اليوم السابق له ليرتفع الإجمالي إلى 11,050 حالة.



لهذا، فإن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة تخطى اليوم الأحد حاجز الـ10 إصابات مرة أخرى.



يشار إلى أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة لم يتجاوز الـ 10 حالات في الفترة من 29 أبريل إلى 7 مايو، غير أنه تخطى حاجز الـ 10 حالات منذ وقوع العدوى الجماعية في ملاهي ليلية في إيتوان في سيئول.



وارتفع العدد إلى 12 حالة في 8 مايو و18 حالة في 9 مايو و34 حالة في 10 مايو و35 حالة في 11 مايو.



وسجل العدد 27 حالة في 12 مايو و26 حالة في 13 مايو و29 حالة في 14 مايو و27 حالة في 15 مايو.



ومن بين الـ 13 إصابة الجديدة، كانت 6 حالات لانتقال العدوى داخليا. وحسب المناطق، جاءت 4 حالات في سيئول وحالة واحدة في كل من مدينة دايغو ومدينة دايجون جنوب سيئول.



وكانت الـ 7 حالات المتبقية وافدة من الخارج. وتم اكتشاف 4 حالات من الإصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وتم تأكيد حالة واحدة في سيئول، وحالتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.



ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليبقى عدد الوفيات عند 262 حالة.



المصدر: يونهاب