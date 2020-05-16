سفير باكستان في واشنطن: على الهند التحدث مع طالبان إذا رأت أن ذلك يعزز جهود السلام

قال سفير باكستان في واشنطن إنه يتعين على الهند إجراء محادثات مع حركة "طالبان" إذا كانت تشعر بأن ذلك سيساعد عملية السلام وذلك إثر سلسلة هجمات في أفغانستان.

وأضاف أسد خان سفير باكستان لدى الولايات المتحدة لـ"رويترز": "الرد على هذا الاقتراح أمر يخص الهند".

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وسئل عما إذا كان مستعدا لحوار هندي مع "طالبان" قال خان: "لو شعرت الهند أن حوارهم سيساعد عملية السلام فإننا سننزل على حكمهم.. ولكن ليس من حقنا أن نحكم على ما يجب أن يفعلوه أو ما لا يجب أن يفعلوه".

ولم يصرح خان بشكل مباشر، بأنه مستعد لحوار هندي مع "طالبان" أو ما إذا كانت إسلام أباد تفضل مثل هذه الخطوة.

وأفاد خان بأنه يأمل بإجراء محادثات مع المبعوث الخاص الأمريكي خليل زاد قريبا، ولم يشر إلى تقارير وسائل الإعلام الهندية التي قال إنها في حالات كثيرة تكون "خيالية" وتطرح تفسيراتها الخاصة، ولكن قد يُنظر في كابل ومناطق أخرى إلى أي موافقة من إسلام أباد على دور هندي على أنه علامة على تزايد القلق الدولي بشأن جهود السلام.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في مقابلة مع صحيفة "ذا هيندو" الهندية إنه سيكون أمرا "مناسبا" حدوث تواصل بين الهند و"طالبان".

ونشبت ثلاث حروب بين الهند وباكستان منذ حصولهما على الاستقلال من بريطانيا في 1947 وتحظى باكستان بنفوذ على طالبان.

وترفض إسلام أباد منذ فترة طويلة أن تزيد الهند تأثيرها في باكستان.

المصدر: رويترز