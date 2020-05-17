شرطة بولندا تتصدى لمحتجين ضد قيود كورونا (فيديو)

استخدمت الشرطة في العاصمة البولندية وارسو، السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا يطالبون الحكومة بتعجيل السماح بعودة الأنشطة التجارية المتوقفة في إطار جهود مكافحة كورونا.

واحتشد مئات المحتجين في وارسو ظهر اليوم حاملين لافتات تقول "العمل والخبز" و"ستعود الأمور لطبيعتها مجددا".

وخففت بولندا بشكل مطرد القيود في الأسابيع الأخيرة في محاولة للحد من آثارها على الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تعاود صالونات تصفيف الشعر والمطاعم فتح أبوابها اعتبارا من يوم الاثنين في ظل إجراءات جديدة للسلامة، لكن المحتجين الذين احتشدوا في وارسو مرارا خلال الأسابيع الأخيرة يقولون إنه ينبغي تخفيف القيود بدرجة أكبر للحفاظ على معايشهم.

وسجلت بولندا 18257 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و915 وفاة.

المصدر: رويترز