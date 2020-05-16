حاكم نيويورك: حالات كورونا الجديدة مصدرها أشخاص يغادرون منازلهم

قال حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، إن حالات كوفيد-19 الجديدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو للتريض أو لقاء آخرين، وليس من بين العاملين الأساسيين.

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وقال في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس كورونا: "هذا الشخص أصيب وذهب إلى المستشفى أو أصيب وذهب إلى البيت وأصاب الآخرين الموجودين في البيت".

وأضاف كومو أنه تصور في الأسبوع الماضي أن الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم ضرورة النزول للعمل هم مصدر الحالات الجديدة.

وتابع قائلا: "ثبت أن هذا خاطئ تماما"، مشيرا إلى أن "معدل الإصابة بين العاملين الأساسيين أقل من الجمهور العام وتلك الحالات الجديدة مصدرها في الغالب أشخاص لا يعملون".

وأظهرت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة في مختلف أنحائها تتراوح بين 2100 و2500 يوميا، وانخفض عدد الحالات الجديدة إلى 2419 اليوم من 2762 يوم الجمعة.

المصدر: رويترز