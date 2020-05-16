تركيا تتوقع استئناف استقبال السياح من الخارج اعتبارا من أواسط يونيو

أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، أنها ستستأنف السياحة الداخلية في البلاد يوم 28 مايو، فيما توقعت وقف تعليق استقبال السياح من الخارج في أواسط يونيو المقبل.

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وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، في تصريحات للصحفيين: "حركة السياحة الداخلية سيتم استئنافها في 28 مايو الحالي، إذا لم تحدث أي حالة طارئة".

وتابع أرصوي: "أعتقد أن السياحة الخارجية في بعض الدول ستبدأ بعد منتصف يونيو".

وأوضح: "على الأرجح أن يتم استئناف الرحلات الجوية أولا مع بلدان آسيا، مثل الصين وكوريا الجنوبية اللتان تقومان باستعدادات سريعة في هذا الخصوص".

ولفت وزير السياحة التركي إلى أن "هناك كذلك استعدادات جدية لاستئناف الرحلات الجوية الخارجية في بلدان أوروبا".

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا، مع بدء عملية الرفع التدريجي للقيود العامة.

المصدر: الأناضول + وكالات