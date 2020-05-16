اكتشاف مخبأ للذخيرة والعبوات المتفجرة في لوغانسك

أعلنت النيابة العامة بجمهورية لوغانسك، الشعبية المعلنة ذاتيا، عن اكتشاف مخبأ للذخائر والعبوات المتفجرة، داخل اراضي الجمهورية.

وأضافت النيابة العامة، في بيانها: "على بعد نحو 1.5 كيلومتر من قرية بانتشينكوفو بمنطقة سفيردلوفسك في الجمهورية، تم العثور على كيس تم تمويهه بين الأشجار في غابة، وبداخله ذخيرة ومتفجرات".

وذكر البيان، أنه تم العثور في الكيس، على عبوات TNT، وزنها الإجمالي 1.6 كلغم، وكذلك على بعض الصواعق الكهربائية، وأكثر من 1.8 ألف طلقة من العيارات المختلفة، والقنابل اليدوية.

وتشهد هذه المنطقة، منذ ربيع عام 2014، عملية عسكرية تقوم بها قوات كييف، ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا الاستقلال عن أوكرانيا، بعد الانقلاب الذي وقع هناك في فبراير 2014.

المصدر: نوفوستي





