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تايلاند تمدد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية يونيو

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تايلاند تمدد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية يونيو
Reuters
تايلاند
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أعلنت هيئة الطيران المدني في تايلاند اليوم السبت إنها مددت منع استقبال الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية يونيو المقبل على الرغم من تراجع في معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وكان مقررا أن ينتهي الحظر المفروض منذ أبريل الماضي على الرحلات الجوية الدولية، بحلول نهاية مايو الحالي.

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من جانب آخر، ستسمح الحكومة غدا الأحد للمراكز التجارية والمتاجر بإعادة فتح أبوابها.

كما ستخفض مدة حظر التجول الليلي ساعة ليبدأ في الساعة 23:00 وينتهي في الساعة 4:00 بعد أن كان يبدأ في الساعة 22:00 وينتهي في الساعة 4:00.

المصدر: وكالات 

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