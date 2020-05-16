عدد المصابين بكورونا في مولدوفا حوالي 6 آلاف

ارتفع عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في مولدوفا، بمقدار 189 ليصل إلى 5934 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 207 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة المولدوفية في بيان إنه "تم الإبلاغ عن 189 حالة إصابة أخرى بالفيروس التاجي الجديد اليوم في مولدوفا، وبلغ العدد الإجمالي للذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، 5934 شخصا. وتم علاج 2344 شخصا، وتوفي بسبب المرض 207 أشخاص".

وفي وقت سابق، أبلغت السلطات المولدوفية عن 5745 حالة إصابة بالفيروس التاجي، وعدد الوفيات – 202.

وفرضت سلطات مولدوفا حالة الطوارئ في مجال الرعاية الصحية، في 16 مايو لمدة 30 يوما.

وفي وقت سابق، علقت هذه الجمهورية الحركة الجوية مع جميع البلدان، كما تم إغلاق الحدود البرية الدولية.

وحظرت السلطات، تنظيم الفعاليات الثقافية والدينية وأوقفت الدراسة في المدارس والجامعات. وفرضت كذلك على السكان، ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة.

المصدر: نوفوستي