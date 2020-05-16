ألمانيا تطالب بولندا وجمهورية التشيك بفتح الحدود سريعا

طالب وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، بولندا وجمهورية التشيك بفتح حدودهما سريعا وبشكل كامل للسماح بتدفق الأشخاص والبضائع بحرية.

وقال ماس بعد اجتماع يوم السبت مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن في نقطة عبور حدودية بين مدينتي بيرل وشنغن: "سنرفع القيود على الحدود مع الدنمارك في الأيام القليلة المقبلة، ومن 15 يونيو لن يكون هناك المزيد من القيود على الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا".

وأضاف ماس: "آمل أن يتم أيضا في القريب العاجل رفع القيود الحدودية التي يطبقها حاليا أصدقاؤنا البولنديون والتشيك".

وضغط الاتحاد الأوروبي قبل أيام من أجل إعادة فتح الحدود الداخلية لدوله واستئناف التنقل، لكنه أوصى باستمرار إغلاق حدود أوروبا الخارجية أمام معظم المسافرين حتى منتصف يونيو على الأقل لتجنب موجة ثانية من إصابات جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز