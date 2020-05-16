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هنغاريا ترفع تدريجيا حالة العزل في بودابست اعتبارا من الاثنين

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هنغاريا ترفع تدريجيا حالة العزل في بودابست اعتبارا من الاثنين
Reuters
بودابيست
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أعلنت الحكومة الهنغارية أنها سترفع قيود العزل العام في العاصمة بودابست اعتبارا من يوم الاثنين، أي بعد أسبوعين من رفع الحظر في بقية أنحاء البلاد.

وكتب رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، اليوم السبت: "الحكومة سترفع قيود العزل العام في بودابست اعتبارا من يوم الاثنين، أي بعد أسبوعين من رفع الحظر في بقية أنحاء البلاد".

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وأضاف أوربان في تسجيل مصور: "بات واضحا أننا تمكنا من الحد من انتشار الوباء في بوادبست أيضا، لذلك يمكننا الانتقال إلى مرحلة الدفاع الثانية في بوادبست كذلك، وبحذر سنرفع الحظر".

المصدر: وكالات 

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