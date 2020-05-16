فرنسا تطالب بالإفراج فورا عن أكاديمية حُكم عليها بالسجن في إيران

نددت فرنسا، اليوم السبت، بالحكم الصادر بحق الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل، فاريبا عادلخاه، في إيران، وطالبت بالإفراج عنها فورا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "هذا الحكم لا يستند إلى أي أساس أو حقيقة جادة، ومن ثم فهو قرار سياسي.. ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج فورا عن السيدة عادلخاه".

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وكان محامي عادلخاه قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن محكمة في إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.

إلى ذلك أصدر القضاء الإيراني، حكما على الباحثة الفرنسية -الإيرانية، فاريبا أديلخاه، بالسجن لمدة 6 سنوات.

وتم القبض على فاريبا أديلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا الشهيرة، ومديرة الأبحاث في مركز البحوث الدولي التابع لـSciences Po ، في يونيو 2019 مع باحث فرنسي آخر، يدعى رولاند مارشال، الذي أفرج عنه في مارس الماضي.

وكانت إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة للباحثة أدلخاه، أسقطت عنها التهمة الأولية بالتجسس.

المصدر: وكالات