هولندا تشهد استقرارا في معدلات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و27 حالة وفاة.

وجاء في بيان المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي، اليوم السبت: "تم تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ حصيلة المصابين 43870 شخصا، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5670"،

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وتشير الإحصائيات الجديدة إلى استقرار معدل الوفيات والإصابات اليومية حول المعدل نفسه خلال الأيام القليلة الماضية.

المصدر: وكالات

