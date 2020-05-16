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هولندا تشهد استقرارا في معدلات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا

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هولندا تشهد استقرارا في معدلات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا
Reuters
هولندا
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و27 حالة وفاة.

وجاء في بيان المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي، اليوم السبت: "تم تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ حصيلة المصابين 43870 شخصا، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5670"،

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وتشير الإحصائيات الجديدة إلى استقرار معدل الوفيات والإصابات اليومية حول المعدل نفسه خلال الأيام القليلة الماضية.

المصدر: وكالات 
 

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