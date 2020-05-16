تركيا: سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية هي دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية، هي دعوة لصراعات جديدة في المنطقة، داعيا إسرائيل إلى التوقف الفوري عن أعمالها غير القانونية.

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وكتب قالن في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إن "سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية، دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة"، مضيفا أنه "لذلك يتعين على إسرائيل التوقف عن هذه الأعمال غير القانونية، وعلى العالم أن يوقف هذا التخريب الهمجي الحديث".

ولفت قالن إلى أن "تركيا وكل من لديه ضمير، سيواصلون وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني".

Israel’s policy of occupation and annexation is an invitation to more conflict and escalation. Israel must cease its illegal activities and the world must stop this modern vandalism.



Turkey and everyone with a sense of justice will stand by the Palestinian people.



#Nakba72 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 15, 2020

واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، نهاية أبريل الماضي، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

ووفق التقديرات الفلسطينية فإن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

المصدر: الأناضول