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تركيا: سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية هي دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة

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تركيا: سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية هي دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة
Globallookpress
ابراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية، هي دعوة لصراعات جديدة في المنطقة، داعيا إسرائيل إلى التوقف الفوري عن أعمالها غير القانونية.

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وكتب قالن في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إن "سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية، دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة"، مضيفا أنه "لذلك يتعين على إسرائيل التوقف عن هذه الأعمال غير القانونية، وعلى العالم أن يوقف هذا التخريب الهمجي الحديث".

 ولفت قالن إلى أن "تركيا وكل من لديه ضمير، سيواصلون وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني".

واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، نهاية أبريل الماضي، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

ووفق التقديرات الفلسطينية فإن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

المصدر: الأناضول

 

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